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  3. 22 Eylül 2018 08:42

3. Havalimanı’nın açılış tarihi değişti

3. havalimanı’nın açılışı konusunda işletmeci ve inşaatı yapan İGA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında sağlanan mutabakata göre Havalimanının açılışı 31 Aralık 2018 tarihinde olacak.

3. Havalimanı’nın açılış tarihi değişti
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Kokpit haber sitesinde yer alan habere göre, 3. Havalimanı’nın açılışı konusunda işletmeci ve inşaatı yapan İGA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında mutabakat sağlandı. Haberde havalimanının 31 Aralık 2018 tarihinde açılması konusunda el sıkışıldığı belirtildi.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere taşınma işlemi 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Operasyon, 31 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na kayacak.

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan daha önce, havalimanı açılışının 29 Ekim’de olacağını söylemişti.

 

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