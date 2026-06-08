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3 il 6 beldedeki ara seçim sonrası CHP'ye rest: ''Sandıkları patlatacağız diyorlardı''

3 il 6 beldedeki ara seçim sonrası CHP'ye rest: ''Sandıkları patlatacağız diyorlardı''
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Türkiye genelinde belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde (Tokat, Gümüşhane, Nevşehir) yapılan ara seçimlerin sonuçları belli oldu. 6 beldenin 5'ini Cumhur İttifakı kazanırken, gazeteci Sinan Burhan tv100 yayınında çarpıcı veriler paylaştı. Bir beldede AK Parti 911 oy alırken CHP'nin 2 oyda kalmasını değerlendiren Burhan, muhalefetteki iç krizlerin seçmene yansıdığını belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Türkiye genelindeki 6 yerleşim yerinde seçmenler ara seçim için sandık başına gitti.

Nevşehir, Gümüşhane ve Tokat'ta kurulan sandıklarda Cumhur İttifakı büyük bir üstünlük sağlayarak 6 beldenin 5'inde belediye başkanlığını kazandı.

İl İl Ara Seçim Sonuçları: Tokat, Gümüşhane, Nevşehir Tokat'ta ara seçime gidilen 4 yerleşim yerinden 2'sini AK Parti, 1'ini MHP, 1'ini ise CHP kazandı.

Tokat'ın Yolüstü beldesinde ipi göğüsleyen isim AK Parti adayı Mustafa Altın oldu.

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılan kritik seçimde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran zafere ulaşırken; Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde de AK Parti'nin adayı Mustafa Özer belediye başkanı seçilerek ipi önde göğüsledi.

Sinan Burhan'dan Çarpıcı Yorum: "Sandıkları Patlatacağız Diyorlardı, Ne Oldu?"

tv100 ekranlarında seçim sonuçlarını değerlendiren Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, ortaya çıkan tablonun muhalefet açısından düşündürücü olduğunu vurguladı.

Sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine duyulan güvenin bir göstergesi olarak niteleyen Burhan, CHP'nin aldığı oy oranlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu işler anketlerle, sosyal medya algısıyla olmuyor. Üzücü olan muhalefete bir kredi açılmamış olmasıdır. Bir beldede AK Parti 911 oy, CHP'ye 2 oy çıkmış; bu nasıl açıklanabilir? 'Sandıkları patlatacağız' diyorlardı, ne oldu? Kazandıkları tek yer Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yüzde 90 iken orada bile yüzde 53'e düştüler. Dağınıklık görüntüsü millete umut vermiyor."

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Etiketler ara seçim sonuçları ara seçim seçim sonuçları cumhur ittifakı Tokat yerel seçimler nevşehir Mustafapaşa gümüşhane Tekke Sinan Burhan CHP oy oranı politika ak parti belediye başkanlığı seçimleri
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