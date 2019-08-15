3 ilde HDP'ye baskın: 21 gözaltı !

Mardin, Şırnak ve İzmir’de yapılan ev baskınlarında aralarında HDP’li belediye meclis üyeleri ve ilçe eş başkanlarının bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. HDP yaptığı açıklamada “Hukuku, adaleti ve insan haklarını her gün ayaklar altına alıp çiğneyen AK Parti-MHP ittifakı, başarısızlığını HDP’ye saldırarak gizlemeye çalışıyor” dedi.

Mardin’in Kızıltepe, Nusaybin ve Savur ilçelerinde dün sabah saatlerinde çok sayıda eve İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube polisleri tarafından baskın düzenlendi. Evlerde arama yapan polisler, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı. Savur’da da HDP Üyesi Hatip Öncü ile babası Ferhat Öncü gözaltına alındı. Yine Kızıltepe’de HDP üyeleri Hamza Ağırman, Abdulkadir Tatı ve Faysal Taş’ın gözaltına alındı. Kentin Nusaybin ilçesinde ise belediye meclisi üyesi Zeynep Sevlüş ile HDP üyesi Erhan Mutlu’nun gözaltına alındığı öğrenildi. Ev baskınlarının yapıldığı Şırnak ile İdil ilçesinde de aralarında İdil Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Eraslan’ın olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cizre’de de yapılan ev baskınında HDP İlçe Eşbaşkanı Güler Tunç gözaltına alındı. Ev baskınlarının bir diğer adresi olan İzmir’de de yapılan baskınlarda, aralarında HDP Narlıdere ilçe eşbaşkanı Mehmet Gül’ün de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

''AK Parti-MHP İTTİFAKI BAŞARISIZLIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR''

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Ayşe Acar Başaran gözaltı-tutuklamalara tepki göstererek, bunun sonuç vermeyeceğini belirtti. Yazılı yapılan açıklama da, “2015’ten bugüne kadar aralarında milletvekilleri, belediye eşbaşkanları, parti yöneticileri, üyeleri ve destekçileri olmak üzere en az 12 bin kişi gözaltına alınmıştır. Şu anda 6 binden fazla tutuklu vardır. Bu siyasi operasyonlar, insan hak ve özgürlüklerine tehlikeli ölçüde zarar vermektedir. Eğer gözaltılar HDP’den kurtulmak için etkin bir yöntem olsaydı, halk son dört seçimde HDP’nin arkasında böyle güçlü durmaz ve iradesine sahip çıkmazdı. Hukuku, adaleti ve insan haklarını her gün ayaklar altına alıp çiğneyen AK Parti-MHP ittifakı, başarısızlığını HDP’ye saldırarak gizlemeye çalışmaktan vazgeçmelidir” dedi.