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3 ilde ''mahrem imam' operasyonu: 17 gözaltı

3 ilde ''mahrem imam' operasyonu: 17 gözaltı
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İstanbul merkezli Ankara ve Diyarbakır'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; kapatılan Polis Akademisi'nde öğrenci olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen şüpheliler ve bunlardan sorumlu mahrem imamlara yönelik, İstanbul merkezli, Ankara ve Diyarbakır'da 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

20 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi. 

DHA

Etiketler fetö operasyon gözaltı mahrem imam
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