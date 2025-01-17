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3 ili birbirine bağlayan karayolu hizmete açılıyor

3 ili birbirine bağlayan karayolu hizmete açılıyor
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Korkuteli-Elmalı yolunun yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Korkuteli-Elmalı yolunun yarın hizmete açılacağını belirterek, "Türkiye'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık faaliyetleri bakımından önemli merkezleri arasında yer alan Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki yolun 45,7 kilometresini 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete sunuyoruz" dedi.

Yol kapsamında 30 metrelik Öküzgözü-1 ve 35 metrelik Öküzgözü-2 köprüleri ile 2 farklı seviyeli kavşak, 15 hemzemin kavşak inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, çevredeki yerleşkelerin bölünmüş yola bağlantısının da sağlandığını kaydetti. Bakan Uraloğlu ayrıca, trafiğe sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmet veren 3 kilometrelik Elmalı şehir geçişinin de yıl içerisinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirileceğini belirtti. Korkuteli-Elmalı yolunda gerçekleştirilen çalışmalarla, mevcutta sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren güzergahı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol konforunu da tesis ederek trafik güvenliğini artırdık" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Korkuteli-Elmalı yolunun yarın hizmete açılacağını bildirdi.

'GÜZERGAH 21 DAKİKA KISALDI'

Projeyle İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin en önemli sebze, meyve üretim merkezlerinden iç kesimlere daha hızlı ve konforlu bir ticaret ve nakliye koridoru tesis edilmiştir. Yolun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 46 dakikadan 25 dakikaya inmiştir. Korkuteli-Elmalı yolu ile zamandan 386,8 milyon lira, akaryakıttan 106,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 493,5 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı 6 bin 375 ton azaltılacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler ulaştırma ve altyapı bakanlığı korkuteli Elmalı
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