3 kişi hayatını kaybetmişti... O bina için korkunç rapor !

Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyündeki Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çöktü. Yaşanan depremde yıkılan bu binanın hasarlı olduğu ve buna rağmen oturulabilir raporu verildiği iddia edildi.



Elazığ Maden Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Cuma Telçeken, 3 kişinin hayatını kaybettiği Mavigöl Apartmanı’nın 2011’deki Van depreminde de hasar gördüğünü ancak dönemin yöneticileri tarafından oturulabilir raporu verildiğini iddia etti.

“BONCUKLU SIVAYLA ÇATLAKLARI DOLDURDULAR”

Gezin bölgesinde bulunan Mavi Göl Apartmanı’nın 1991 yılında yapıldığını belirten Telçeken çok konuşulacak şu açıklamaları yaptı;

2011 Van depreminde ciddi şekilde hasar görmesine rağmen dönemin yöneticileri oturulabilir raporu veriyorlar.

ÇATLAKLAR SIVA İLE DOLDURULMUŞ!

Sonrasında bina sahipleri binalarındaki çatlakları boncuklu sıvayla doldurdular. Bunun sonucunda dün yaşadığımız depremle bu bina yerle bir oldu.

6 katlı ve 20 daireden oluşan Mavigöl apartmanının çökmesi sonucu maalesef 3 tane vatandaşımız hayatını kaybetti.

Gezi bölgesi tatilcilerin yoğun olduğu bir bölge eğer bu deprem haziran-temmuz ayında olmuş olsaydı bu kayıp en az 100’e çıkabilirdi.

Yaşanan depremle birlikte Gezin’de büyük hasarlı ve orta hasarlı evlerimiz de meydana geldi. Bölgemizde genellikle iki ve üç katlı evlerimiz var 6 katlı bina görmek çok zor.