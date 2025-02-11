3 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı; mahalle karantinada
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kadın ile 2 çocuğu ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğu belirlendi. Kuduz alarmı verilen mahalle karantinaya alındı.
Olay, sabah saatlerinde Divan Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. (40) yolda yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Aynı köpek kısa süre sonra mahallede kuzenler E. (11) ve M.A.'ya (11) da saldırdı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.A., ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaşananların ardından köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan testlerde kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine Siverek Kaymakamlığı tarafından Divan Mahallesi karantinaya alındı. Kararın ardından mahalle girişine tabela asılarak, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede bulunan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına yönelik aşılama yapıldı.
DHA
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