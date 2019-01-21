SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
Darbenin yönetildiği Akıncı Üssü davasında istenen cezalar belli oldu
Darbenin yönetildiği Akıncı Üssü davasında istenen cezalar belli oldu
TEM'de feci kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
TEM'de feci kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Netflix'te büyük tuzak ! Bilgilerinizi çalıyorlar...
Netflix'te büyük tuzak ! Bilgilerinizi çalıyorlar...
Üniversitede korkutan patlama ! Dumanlar gökyüzünü sardı
Üniversitede korkutan patlama ! Dumanlar gökyüzünü sardı
Kim Milyoner Olmak İster'in ''bilinmeyen'' soruları
Kim Milyoner Olmak İster'in ''bilinmeyen'' soruları
İstanbullular dikkat ! Marmaray durağı 1,5 ay boyunca kapatıldı
İstanbullular dikkat ! Marmaray durağı 1,5 ay boyunca kapatıldı
Kediden bulaşan parazit ikisinin de gözünü kör etti
Kediden bulaşan parazit ikisinin de gözünü kör etti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Ocak 2019 16:20

3 köpek bu halde bulundu

Burdur'da köpek dövüşü yapılacağının iddiası üzerine ekipler 3 köpeği yaralı halde bulundu.

3 köpek bu halde bulundu
A+ A-

Burdur’da köpek dövüşü yapılacağının bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 köpeği yaralı halde buldu.

Burdur’un merkez ilçesine bağlı Askeriye köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Ekipler, bölgede yapılan araştırmalarda 3 köpeği yaralı halde buldu. Köpek sahipleri tespit edilerek, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı. Bölgede yaralı olarak bulunan köpekler, Burdur Belediyesi geçici hayvan barınağına teslim edildi.

İHA

köpek , dövüş , yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM