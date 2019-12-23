3. Köprü'nün hisseleri satılıyor ! Köprü'ye Çinli ortak

Çinli Anhui Expressway, China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ile kurulan ortaklıkla “Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi'nin yüzde 51'inin satın alınacağını ve konsorsiyum üyelerinin ortaklığa 688.5 milyon dolar sermaye enjekte edeceğini açıkladı. Öte yandan, Astaldi S.P.A.'nın “Üçüncü Köprü ve Marmara Otoyolu“yla ilgili şirketlerdeki hisselerinin IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye devri için dün Rekabet Kurumu’na başvuruldu.

Çin merkezli otoyol şirketi Anhui Expressway, China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway’in katılımıyla oluşturulacak yeni ortaklığın, Üçüncü Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi hisseleri satın alacağını duyurdu.

Çinli Anhui Expressway tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında konsorsiyum üyelerinin ortaklığa 688.5 milyon dolar sermaye enjekte edeceğini belirtirken, ortaklığın ayrıca Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun 51'ini Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi hisselerinin de yüzde 51’ini satın alacağı açıklandı.

Açıklamaya göre Jiangsu Express, Sichuan Expresswa ve Anhui Expressway yönetim kurulu başkanları, söz konusu anlaşmayı kendi şirketleri için “önemli bir iş fırsatı” olarak değerlendirirken, anlaşmanın konsorsiyum üyelerine “kaynak tahsisi ve stratejik konumlanma” kapsamında faydalar sağlayacağına dikkat çekildi.

İTALYANLAR DA HİSSELERİNİ IC İÇTAŞ’A DEVREDİYOR

Öte yandan İtalyan Astaldi’nin, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Marmara Otoyolu’ndaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat’a devri için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı. İtalyan inşaat şirketi Astaldi’nin ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Kuzey Köprüsü ve Marmara Otoyolu, IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat, ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat ve ICA İçtaş-Astaldi Adi Ortaklığındaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat tarafından devralma işlemi görüşe açıldı. Konu ile ilgili duyuru Rekabet Kurumu’nun sayfasında yer aldı. Astaldi, İstanbul Üçüncü köprünün imtiyazını IC İçtaş’a devir için ön çalışmalara başladığını Aralık başında duyurmuştu.