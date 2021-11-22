3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nca bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
DHA
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