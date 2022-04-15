3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
DHA
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