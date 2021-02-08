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  4. 08 Şubat 2021 20:55

1 haftalık bebeğini çöpe bırakan vicdansız anne tutuklandı

Samsun'da çöp konteynerine 1 haftalık kız bebeğini bırakan Afgan uyruklu kadın ve çocuğun doğumunu gerçekleştiren ebe tutuklandı.

1 haftalık bebeğini çöpe bırakan vicdansız anne tutuklandı
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Anne Haniye M.'nin adliyede verdiği ifadesinde, "Lavabo ihtiyacım gelmişti ve çok sıkışmıştım. Mustafa isimli arkadaşımın evine giderken bebeği oraya bıraktım. Eve gittikten sonra meyve suyu içtim ve uyuyakalmışım. Olayı haberlerden görünce korktum. Mustafa isimli kişiden şikayetçiyim' dediği öğrenildi.

çocuk , doğum , ebe
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