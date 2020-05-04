1 kişinin öldüğü dehşete düşüren kavga kamerada!

Olay, geçen yıl ekim ayında merkez Osmangazi ilçesindeki bir iş hanında meydana geldi. Aydın A. (53), para meselesi yüzünden husumetli olduğu Cengiz B.'nin (50) kayınpederi Murat B.’ye (63) ait iş yerine gitti. Aydın A., Murat B.'den damadının borcunu ödemesini isteyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Handa çalışanlar, araya girerek tarafları ayırdı.







BİR GÜN SONRA YİNE KAVGA ÇIKTI

Aydın A., bir gün sonra oğlu Kaan ve onun 6 arkadaşıyla birlikte yeniden Murat B.'ye ait iş yerine gitti. Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmaya Murat B.’nin oğlu Kadir ile damadı Cengiz B. de dahil olunca kavga çıktı. Kavga sırasında Kadir B. ve Cengiz B., yanlarındaki tabancalarını çekip, Aydın A. ile oğlu Kaan A. ve oğlunun arkadaşı Yusuf G.'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aydın A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Murat B. ile oğlu Kadir B. ve damadı Cengiz B. ise tutuklandı.







KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavganın görüntülerinde Aydın A. ile Murat B.'nin oturdukları bir süre sonra ise kavga ettikleri görüldü. Bir gün sonra Aydın A.'nin öldüğü kavgaya ilişkin görüntülerde ise silahların kullanıldığı, iş yerinde oturan müşterilerin ise olaya kayıtsız kaldığı dikkat çekti.







HER BİRİ İÇİN 3’ER KEZ MÜEBBET İSTENİYOR

Bu arada, tutuklu 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, baba-oğul ve damatları hakkında Aydın A.'yı 'kasten öldürmek', Kaan A. ile Yusuf G.'yi de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.





