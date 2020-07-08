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  4. 08 Temmuz 2020 17:27

1 milyon 500 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir TIR'da, piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

1 milyon 500 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Edirne KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bulgaristan ülkesinden ülkeye giriş yapan sürücülüğünü B.İ. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı Polonya plakalı TIR'da Bulgaristan ülkesinden ülkeye girmek üzere Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasında yakalandı. Ekiplerce x-ray taramasına sokulan araç KOM Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince gümrük sahasında müştereken yapılan aramada; toplam 720 adet değişik marka, model ve renklerde faturasız ve beyansız kullanılmamış (sıfır) cep telefonu ele geçirildi.
 
Ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 1 milyon 569 bin 163,67 TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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kaçakcılık , cep telefonu , TIR
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