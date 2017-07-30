1 milyon arı telef oldu

Zafer Şahin, her birinde yaklaşık 10 bin balarısının bulunduğu 122 kovanı yaklaşık bir ay önce konaklaması için Lütfiye Mahallesi Sarıkız mevkisine bıraktı.

Bakımını yapmak için her gün kovanlarının bulunduğu alana giden Şahin, dün gece kovanların tamamının ağzının toprakla kapatıldığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kovanlarda bulunan yaklaşık 1 milyon arının telefolduğunu belirledi. Ekipler, olayı gerçekleştiren ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kovanların sahibi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıları kimin niçin telef ettiğini anlamadığını söyledi.

"BUNU BİR İNSAN YAPMIŞ OLAMAZ"

Hiç kimseyle husumeti olmadığını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"15 yıldır Halitpaşa Ovası'nda arıcılık yapmaktayım. Yaklaşık bir ay önce arılarımı konaklamak için bıraktım. Herhangi bir şikayet veya anormal bir durum yoktu ancak dün akşam geldiğimizde 122 kovanın tamamının ağızları toprakla kapatılarak bütün arıların telef olduğunu gördüm. Jandarmaya haber verdik, ekipler geldiler. Olay yerinde gerekli incelemeleri aldılar. Bu işin kimin yaptığını veya neden yaptığını nasıl bir zihniyetle yaptığını bilmiyorum. Hemen kapakları açtım ama maalesef her kovanda yaklaşık 10 bin arı var ve toplam 122 kovandaki arılarımın tamam havasızlıktan telef olmuş. Telef olan arıların hiç kimseye zararı yok aksine bu ovaya velinimettir, ekolojik dengeye katkı sağlıyor. Bunu yapan vicdansız. Bunu bir insan yapmış olamaz çünkü bir hayvana zarar vermek de insanlığa sığmaz"

Şahin, herhangi bir destek almadan arıcılık yaptığını ve sigortasının da bulunmadığını belirterek, zararının 125 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.