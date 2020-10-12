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  4. 12 Ekim 2020 22:52

1 yıldır kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Emir hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 15 yaşındayken kanser teşhisi konulan Emir Çıbık (16), hayatını kaybetti.

1 yıldır kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Emir hayatını kaybetti
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Orhangazi ilçesinde, geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve doktorların kemik kanseri teşhisi koyduğu Emir Çıbık, bir yıldır tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde yaşamını yitiren Çıbık'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Emir Çıbık'ın, Orhanbey Ortaokulundan mezun olduktan sonra geçen yıl Orhangazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine kayıt yaptırdığı ancak rahatsızlığı nedeniyle kaydını dondurduğu öğrenildi.

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