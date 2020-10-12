1 yıldır kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Emir hayatını kaybetti

Orhangazi ilçesinde, geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve doktorların kemik kanseri teşhisi koyduğu Emir Çıbık, bir yıldır tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde yaşamını yitiren Çıbık'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Emir Çıbık'ın, Orhanbey Ortaokulundan mezun olduktan sonra geçen yıl Orhangazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine kayıt yaptırdığı ancak rahatsızlığı nedeniyle kaydını dondurduğu öğrenildi.