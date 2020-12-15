10 Ekim Katliamı davası ertelendi

10 Ekim 2015'te radikal İslamcı örgüt IŞİD’in Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne bombalı saldırı düzenleyerek 107 kişiyi öldürdüğü katliama ilişkin davanın firari sanıklar yönünden devam eden 8'nci duruşması görüldü.Firari 16 sanık ile "terör örgütü yöneticiliği" suçundan ceza alan tutuklu sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın 10 Mart 2021'ye ertelenmesine karar verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya müşteki avukatları katıldı. Hakim Selfet Giray’ın Yargıtay’a atanması nedeniyle mahkemeye heyetten Ömer Ünal’ın başkanlık yaptı. Tutuklu sanık Ekici ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Mahkeme başkanı, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının gerçekleşmediğini bildirdi.

Daha sonra müşteki avukatlarına söz verildi. Müşteki avukatı Senem Doğanoğlu, davanın firari sanıklarının bazılarının Suriye ve Irak'taki ‘örgüt kamplarında olduğu yönünde bilgiler bulunduğunu’ belirterek, ilgili yerlere yazışmalar yapılması talebini dile getirdi.

Bazı IŞİD üyelerinin eşlerinin Türkiye'ye geri döndüğünü ve bu kişiler hakkında başka şehirlerde dava açıldığını ifade eden Doğanoğlu, bu kişilerden bazılarının dosyanın firari sanıkları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

‘1,5 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU’

Doğanoğlu, Türkiye'ye geri dönen kadınlardan birinin de İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar Listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride aranan ve 2017’de öldürüldüğü iddia edilen Muhammet Zana Alkan’ın eşi Büşra Ş. olduğunu dile getirerek, Büşra Ş.’nin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Tutuklu sanık Erman Ekici ise ana davada örgüt yöneticiliğinden ceza aldığını söyleyerek, ‘maddi delillere dayanmayan iddialarla yeniden yargılanmaya başlandığını’ savundu. Ekici, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıkların yakalama ve yokluğunda tutuklama kararlarının infazının beklenilmesine ve Büşra Ş.'nin bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Sanık Ekici'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Mart 2021’ye erteledi.