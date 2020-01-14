10 gündür kayıp olan Gülistan ile ilgili şok ayrıntı!

Dersim'de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku hala bulunamadı. Gülistan'ın dayısı Mehmet Kan, Gülistan'ı, kaybolmadan bir gün önce darp ettiği belirtilen ve Gülistan'ın erkek arkadaşı olan Zaynal A.’un ailesinin savcılığa çelişkili ifade verdiklerini öğrendiklerini söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için önceki gece üniversite yurdunda eylem yapan arkadaşları, dün öğlen saatlerinde ise üniversitede toplanarak "Gülistan Doku nerede?" pankartı açtı. Gülistan bulunana kadar eylem yapacaklarını belirten öğrenciler, "Yeteri kadar aramanın yapılmadığını düşünüyoruz" dedi.

FARKLI İFADE VERMİŞLER

Mehmet Kızmaz'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Gülistan Doku'nun dayısı Mehmet Kan, Gülistan'ın minibüsten indiği, kamera bulunmayan Dinar Köprüsü'nde çalışma yürüten yetkililerin, en azından Gülistan'ın yüzde 95 olasılıkla baraj suyunda olmadığını söylediklerini aktardı. Şüpheleri üzerine çeken, Gülistan’ın erkek arkadaşı Rus vatandaşı Zaynal A.’un ailesinin verdiği ifadelerde çelişki olduğunu öğrendiklerini belirten Kan, "Anne ayrı ifade veriyor polis baba farklı bir ifade veriyor. Eğer ki çocuğun ve ailesinin olayla alakası yoksa neden Dersim'den buradan gittiler ve buradan gitmiş olmalarına rağmen neden bir bilgilendirme yapmıyorlar? Neden çelişkili ifade veriyorlar? Neyi gizlemeye çalışıyorlar?" diye sordu. Gazetemize konuşan Baro Başkanı Kenan Çetin de savcılığa 10-15 soru sorduklarını cevap beklediklerini kaydetti.

MAKAS VE 4 SANİYE

Tunceli Barosu'nda açıklama yapan Doku ailesi adına konuşan abla Aygül Doku, şimdiye kadar Dinar Köprüsü'nde Gülistan’a ait olduğu iddia edilen bir makas ve saat ile 16.26'da Gülistan’ın telefonundan Abarakov’a yapılan 4 saniyelik bir arama dışında ellerinde bir delil bulunmadığını belirtti.