10 Kasım'da Atatürk afişlerine çirkin saldırı

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yılında Atatürk düşmanları yine iş başında... Reklam panolarındaki Atatürk afişini yırtan bir şüpheli gözaltında.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında reklam panolarına asılan afişlere zarar veren bir şahıs, polis tarafından yakalandı.

Akhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İnönü ve Hürriyet mahallelerinde bulunan bazı reklam tabelalarındaki Atatürk afişlerinin tahrip edildiği yönünde ihbar alındı. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Kimliği belirlenen A.Y. isimli şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

