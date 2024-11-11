10 Kasım'da Atatürk büstlerine alçak saldırı: Dışkı sürüp, çuval geçirdiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde izmir'in Kiraz ilçesindeki iki Atatürk büstüne saldırı düzenlendi. Büstlerden birine çuval geçirilirken, birine dışkı sürüldü.

Tüm yurtta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde çeşitli anma etkinlikleri ve törenler düzenlenirken 10 Kasım’da İzmir'in Kiraz ilçesinde çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.

DIŞKI SÜRÜLDÜ, ÇUVAL GEÇİRİLDİ!

İlçenin Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan iki farklı Atatürk büstünden birine dışkı sürüldü. Diğer büste ise çuval geçirildi.

Gerçek İzmir'in haberine göre; jandarma ekipleri olay yerine gelerek bilgi alırken çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler henüz yakalanamadı.

CHP Kiraz İlçe Başkanlığı 10 Kasım’da Atatürk büstlerine yönelen saldırı için suç duyurusunda bulundu.

CHP İL BAŞKANI ASLANOĞLU: OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu olaya tepki göstererek, "Kiraz ilçemizde Umurcalı ve Yeniköy’de bulunan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerine, tamda vefatının 86. yılında yapılan alçakça saldırıları kınıyor, planlı bir şekilde yapıldığı açık olan bu saldırıları yapanları lanetliyorum. Bu türden haince saldırlardan medet uman gafiller bilsin ki, bizler onun aziz hatırasınıda cumhuriyeti de canımız pahasına korumaktan geri durmayız. Emniyet ve jandarma güçlerimizin bu hainleri bulacağına, adalet önünde gereken cezanın verileceğine inanıyorum. Bu olayın peşini bırakmayacak, bu alçakların ibretlik bir ceza alması için sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP İLÇE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Kiraz ilçe Başkanı Yücel Çetinkaya yaptığı açıklamada, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yani dün gece Umurcalı ve Yeniköy köylerimizde köy meydanlarında bulunan Atatürk büstlerine fotoğraflarda gördüğünüz çirkin saldırılar gerçekleşmiştir, bugüne kadar ilçemizde böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştık bu saldırıyı yapan kişi yada kişilerin Kiraz'lı olmalarına ihtimal vermiyorum Köy muhtarlarımız ile birlikte Kiraz Cumhuriyet Savcılığına gerekli suç duyurusunda bulunuyoruz. Yetkililerden bu olayın fail yada faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.