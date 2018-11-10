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  4. 10 Kasım 2018 12:26

10 Kasım'da Atatürk'e büyük saygısızlık; gözaltında !

Edirne'deki 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında Atatürk aleyhine slogan atan 21 yaşındaki genç kadın gözaltına alındı.

10 Kasım'da Atatürk'e büyük saygısızlık; gözaltında !
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde Edirne'de düzenlenen törenle anıldı. Tören sırasında Atatürk aleyhinde slogan atan E.Ş. isimli kadın (21), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne’deki törenler saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Protokolün anıta çelenk bırakmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde protokol ve vatandaşlar Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada tören alanından yanından geçen E.Ş. isimli kadın, "Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başladı. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan E.Ş., daha sonra ’Atatürk’e hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Saygı duruşuna araçlardaki sürücüler ve yaya olarak caddeden geçenler de katıldı. Saygı duruşu ile birlikte anıtta bulunan tüm bayraklar yarıya indirildi. Belediye hoparlöründen kente Atatürk’ün kendi sesinden konuşmaları dinletildi.

DHA

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