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10 katlı binada yangın paniği: 26 kişi hastaneye kaldırıldı

10 katlı binada yangın paniği: 26 kişi hastaneye kaldırıldı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 10 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 26 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir sitede, öğle saatlerinde 10 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 26 kişi, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Etiketler yangın
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