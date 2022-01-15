10 yaşındaki Aysel'in okul yolunda acı ölümü

Yalova'da, 10 yaşındaki minik Aysel okul yolunda geri manevra yaptığı, belediyeye ait çöp kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralandı. Minik Aysel kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yalova'da, dün sabah okula giden Aysel Ş. (10), Ahmet G.'nin (40) geri manevra yaptığı, belediyeye ait çöp kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralandı. Aysel Ş., hastanede hayatını kaybederken, Ahmet G. de polise teslim oldu.



Kaza, sabah saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi Çağdaş Sokak’ta meydana geldi. Ahmet Tanju G., Yalova Belediyesi’ne ait çöp kamyonuyla geri manevra yaptığı sırada, okuluna doğru yürüyen Aysel Ş.’e çarptı.

Küçük kız, ağır yaralanırken, Ahmet Tanju G. de kaza yerinden ayrıldı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, Aysel Ş.'i ambulansla özel hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Aysel Ş., Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Aysel Ş., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Çöp kamyonu sürücüsü Ahmet G. ise bir süre sonra polise giderek, teslim oldu. Ahmet Tanju G.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.