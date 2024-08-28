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10 yaşındaki çocuğu ''gürültü yapıyor'' diye öldürdüler

10 yaşındaki çocuğu ''gürültü yapıyor'' diye öldürdüler
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Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki E.B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi.

Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

İHA

Etiketler Çocuk mahalle esnafı manav pompalı tüfek
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