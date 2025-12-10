10 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Samsun'da 10 yaşındaki minik çocuk evlerindeki silaj makinesinin şaft bölümüne kolunu kaptırarak feci halde can verdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kolunu silaj makinesinin şaft bölümüne kaptıran M.K. (10), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi.
Büyüklü Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi olan M.K. ile babası K.K. (50), evlerinin üst tarafında bulunan ahırın önünde traktöre bağlı silaj makinesini çalıştırdı.
Bu sırada M.K., makinenin şaft bölümüne kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan M.K., kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol