10 yıldır kayıptı; katil zanlısı en yakını çıktı! Cesedi yakıp bahçeye gömmüş

Aksaray'da, 10 yıldır aranan Kamber D.'yi (49), dini nikahla birlikte yaşadığı kadının zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıktı. Cesedi yakıp bahçeye gömdüğünü itiraf eden kadın ile olayı bildiği halde gizleyen 2 oğlu ve kuzeni adliyeye sevk edildi.

Merkeze bağlı Babakonağı köyünde oturan Meliha Y., 10 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı çiftçi Kamber D.'nin kaybolduğu ihbarında bulundu. 4 çocuk annesi Y., köylülere ve yakınlarına da D.'nin Almanya'ya çalışmaya gittiğini söyledi. O dönem jandarmanın yaptığı çalışmalarda, D.’ye ulaşılamadı.

Yakınları, geçen günlerde Kamber D.’in bulunması için jandarmaya yeniden başvurdu. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Meliha Y.’nin çevresine Kamber D.’nin Almanya'ya çalışmaya gittiğini söylediğini, ancak yapılan araştırmada yurt dışına çıkmadığını tespit etti.

İTİRAF ETTİ

Ekipler, şüphe üzerine Meliha Y.'yi gözaltına aldı. Jandarma tarafından sorgulanan Y., cinayeti itiraf etti. Y.'nin ifadesinde, Kamber D.'nin kendisine sık sık şiddet uyguladığını, yine dövdüğü bir gün zehirleyerek öldürdüğünü, cesedi yok etmek için yaktıktan sonra evin bahçesine gömdüğünü, olaydan bir süre sonra da D.'nin kemiklerini köye yakın dereye attığını söylediği öğrenildi.

Meliha Y.'nin ifadelerinin ardından, olayı bildiği halde gizleyen oğulları Mustafa D. (25), Rıfat D. (30), kuzeni Mehmet G. (54) ve İbrahim Ç. (74) jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah adliyeye sevk edildi

DHA