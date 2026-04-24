11 gündür kayıp zabıta personelinin cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 gün önce kaybolan zabıta personeli Ali S.'nin ırmakta cansız bedeni bulundu.

Manavgat Belediyesi'nin zabıta personeli Ali S., 14 Nisan gecesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Kendisinden haber alınamayan Ali S. için arama çalışması başlatıldı. Cep telefonunun en son Manavgat Irmağı'nın Salkımevler Mahallesi yakınında sinyal verince aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, karada; deniz polisi de ırmakta arama yaptı. Dron destekli aramalardan sonuç elde edilemedi.

Irmaktaki tekneciler, bugün saat 13.30 sıralarında bir cismin akıntıyla ilerlediğini fark ederek, durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, yaptıkları aramalar sonucunda erkek cesedi buldu. Cansız bedenin, 11 gündür aranan Ali S.'a ait olduğu belirlendi. S.'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu
Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu
Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı!
Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı!
İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu
İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu
Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı!
Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı!
Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi
Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi
Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek!
Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek!
Seçim anketi değil, seçimin sonucunu belirleyecek anket açıklandı!
Seçim anketi değil, seçimin sonucunu belirleyecek anket açıklandı!
Hasarlı bina yıkımında akılalmaz skandal! Komşu apartman çırılçıplak kaldı!
Hasarlı bina yıkımında akılalmaz skandal! Komşu apartman çırılçıplak kaldı!
Etiketler antalya Manavgat zabıta personeli kayıp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hasarlı bina yıkımında akılalmaz skandal! Komşu apartman çırılçıplak kaldı! Hasarlı bina yıkımında akılalmaz skandal! Komşu apartman çırılçıplak kaldı! Yargıtay'dan tüm çalışanları kara kara düşündürecek emsal karar! Yargıtay'dan tüm çalışanları kara kara düşündürecek emsal karar! Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı! Şüphe üzerine durdurulan araçtan bir servet çıktı! Yarım milyarlık altın yola saçıldı! Dev şirketin finans müdüründen 211 milyon TL'lik vurgun! Dev şirketin finans müdüründen 211 milyon TL'lik vurgun! Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu Süper Lig'in eski yıldızından acı haber: 40 yaşında hayatını kaybetti Süper Lig'in eski yıldızından acı haber: 40 yaşında hayatını kaybetti Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi Usta oyuncunun cenazesinde skandal! Damadı ile ünlü oyuncu birbirine girdi Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı! Taşacak Bu Deniz'in güzel oyuncusuna çirkin taciz! Soluğu savcılıkta aldı! MHP'de fesih dalgaları durmuyor! İki il teşkilatları daha feshedildi! MHP'de fesih dalgaları durmuyor! İki il teşkilatları daha feshedildi! Doğalgazda kademeli zamlı fatura dönemi başlıyor; faturanız 2'ye katlanabilir! İşte il il limitler! Doğalgazda kademeli zamlı fatura dönemi başlıyor; faturanız 2'ye katlanabilir! İşte il il limitler!
Akaryakıt fiyatlarından kötü haber: İndirim sevinci 24 saat sürdü, yeniden zam geliyor! Akaryakıt fiyatlarından kötü haber: İndirim sevinci 24 saat sürdü, yeniden zam geliyor! İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu İbrahim Selim'in 16 yaş küçük sevgilisi ve Ayşe Şeyma Keten'in bekarlığa veda partisi olay oldu Bir belediyeye daha şafak baskını: AK Partili eski başkan gözaltında! Bir belediyeye daha şafak baskını: AK Partili eski başkan gözaltında! Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi ve İzzet Yıldızhan için istenen ceza belli oldu Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi ve İzzet Yıldızhan için istenen ceza belli oldu Derbi öncesi Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu! Derbi öncesi Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu! Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek! Çarkıfelek'in güzel hostesi Miss Grand All Stars'da Türkiye'yi temsil edecek! Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu Miss Turkey ve Best Model'in güzel isminin son hali ve yeni mesleği olay oldu MasterChef'in Mehmet Şef'inin Oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi! MasterChef'in Mehmet Şef'inin Oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi! Seçim anketi değil, seçimin sonucunu belirleyecek anket açıklandı! Seçim anketi değil, seçimin sonucunu belirleyecek anket açıklandı! Altın ve gümüşün bir bileni slam Memiş'ten soygun uyarısı: ''100 bin TL'si olanın 820 TL'si kaldı!'' Altın ve gümüşün bir bileni slam Memiş'ten soygun uyarısı: ''100 bin TL'si olanın 820 TL'si kaldı!''