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11 gündür kayıptı... Sümeyye bulundu

11 gündür kayıptı... Sümeyye bulundu
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Van’da 11 gündür kayıp olan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sümeyye bulundu.

19 Eylül 2024’te okula gitmek üzere evden ayrılan Sümeyye A., o günden sonra geri dönmemişti. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Van Emniyeti, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül 2024’te genç kızı İpekyolu ilçesindeki bir evde sağ salim buldu.

Yetkililer, Sümeyye A.’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları da devam ediyor.

Etiketler sümeyye kayıp sümeyye kayıp liseli genç kız
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