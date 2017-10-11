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  4. 11 Ekim 2017 23:37

11 PKK'lı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kanlı terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 PKK'lı tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensubu D.T. adlı hücre üyesinin itirafları doğrultusunda operasyon gerçekleştirmiş, yapılan baskınlarda 13 şüpheli daha ele geçirilmişti. Polisteki sorguları bugün tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, terör şüphelisi 11 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Akşam saatlerinde hakimlik sorgusu tamamlanan 11 şüpheli, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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