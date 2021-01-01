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  4. 01 Ocak 2021 19:15

11 yaşındaki ağabeyinin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Denizli'nin Çal ilçesinde, 11 yaşındaki ağabeyi Cem D.'nin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

11 yaşındaki ağabeyinin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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Cem D., kardeşi Deniz D.'yi de yanına alıp, 20 NH 144 plakalı traktörleriyle tarlaya gitmek için yola çıktı. Ancak Deniz D. hareket halindeki traktörden düşüp, tekerin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı günün akşamı hayatını kaybetti.

Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, Deniz D., dün öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle Çalçakırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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