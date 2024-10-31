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11 yaşındaki kayıp Ayşe'den müjdeli haber geldi

11 yaşındaki kayıp Ayşe'den müjdeli haber geldi
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Muğla'da kayıp olarak aranan 11 yaşındaki minik Ayşe, günler sonra Aydın'da bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki A.G.'den sevindirici haber gelirken, A.G. Aydın'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki A.G. uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiri. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, küçük kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G. her yerde aranırken sevindirici haber geldi. Arama çalışmaları sonucu, küçük kızın Aydın'da babaannesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı.

İHA

Etiketler kayıp kız çocuğu  Muğla Milas Aydın
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