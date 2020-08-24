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  4. 24 Ağustos 2020 08:41

11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi

Aydın'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Cinayeti işleyen zanlının aynı yerde 2009 yılında bir kişi daha öldürdüğü ortaya çıktı.

11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi
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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan Ali E. ile Yasin B. karşılaştı.

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ali E., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlar Yasin B. ile kavgayı ayırmak isteyen Hasan Kuruoğlu’na isabet etti.

Şüpheli Ali E. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasan Kuruoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin B.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Öte yandan, cinayet şüphelisi Ali E.’nin 2009 yılında da aynı adreste çıkan kavgada Yasin B.’nin yakını Muzaffer Balcı’yı tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

DHA

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cinayet , silahlı kavga , aydın
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