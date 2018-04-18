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  4. 18 Nisan 2018 10:40

112 Acil'den kediyi hayata döndüren kalp masaj

Sakarya'da çıkan yangında evden baygın halde çıkarılan bir kedi 112 Acil ekibi tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

112 Acil'den kediyi hayata döndüren kalp masaj
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında itfaiyenin evden haretsiz halde çıkardığı kediye, 112 Acil ekibi müdahale etti. Oksijen maskesi bağlanan ve kalp masajı yapılan kedi, hayata döndürüldü.

Oksijen maskesi bağlanan ve kalp masajı yapılan kedi, hayata döndürüldü. Dün gece, Hendek Yenimahalle'de Gökhan A.'ya ait evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı.

Gökhan A. kendini dışarı atarak canını kurtarırken, kedisi içeride kaldı. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederken kısa süre içinde evde bulunan kediyi de dışarıya çıkardı. Evde yoğun dumana maruz kalan kedinin kalbinin durduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan kediye hemen oksijen maskesi takılarak kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu yeniden nefes almaya başlayan kedi hayata döndü. Sahibi ve bu sırada olay yerine toplananlar, kedinin yeniden hayata döndüğünü görünce büyük mutluluk yaşadı.

Yangın nedeniyle evde büyük hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
 

DHA

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