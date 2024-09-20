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116 Suçtan aranan şahıs öyle bir yerde yakalandı ki...

116 Suçtan aranan şahıs öyle bir yerde yakalandı ki...
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Adana'da polis ekipleri adliye otoparkında hareketlerinden şüphelenilen bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrol sonucunda şahsın 116 ayrı suçtan arandığı tespit edilince emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada Adana Adliyesi’nin otoparkında hareketlerinden şüphelendiği Mustafa K.’yi durdurdu.

Ekiplerin, yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Mustafa K.’nin çeşitli illerde 108 ayrı ‘Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık’, 6 ‘Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması’, 2 ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ olmak üzere toplam 116 suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Mustafa K., Akıncılar Polis Merkezi’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DHA

Etiketler adana Adana tutuklama Adana Emniyet Müdürlüğü adana emniyeti
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