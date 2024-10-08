12 gündür aranıyordu... Pelin'in cesedi ormanda bulundu

Manisa'da 12 gündür "kayıp" olarak aranan 21 yaşındaki Pelin K.'nin cansız bedeni Uşak'taki bir ormanlık alanda bulundu. Genç kadının erkek arkadaşı gözaltında...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Pelin K., Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Öte yandan ölü olarak bulunan Pelin K.'nın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarında bulunduğı Pelin K.'nın (21) bulunması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, genç kadın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı. Pelin K.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İHA