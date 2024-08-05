12 gündür kayıptı... Cansız bedeni ormanda bulundu
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.
Devrek'in Tabaklar köyü Abalıoğlu Mahallesi'nde 24 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan İsmet A.'yı (74) arama çalışmaları devam etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle ormanlık alan ile dere yataklarında yaptığı çalışma sonucu A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Yılancakuz mevkisinde bulunan A.'nın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
AA
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