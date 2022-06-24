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12 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon

12 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 25'i yakalandı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyeliği ve iltisakını gösteren itirafçı ve tanık beyanı veya ihbar ile ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller bulunan 30 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 15'inin kamudan ihraç edildiği, 15'inin ise halen görevde olduğu belirlendi.

Ankara merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

 

 

Etiketler gözaltı tutuklama fetö pdy operasyon
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