12 yaşında intihar etti... Korkunç şüphe !

Samsun'da 12 yaşındaki bir çocuğun kendini asarak intihar etmesine, 'Mavi Balina' oyununun sebep olduğu tahmin ediliyor.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki M.A.O., evlerinin banyosunda kendisini asmış olarak bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan M.A.O. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.A.O.'nun ölümüne, son yıllarda intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununun yol açtığı iddia edildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. M.A.O.'nun bilgisayarına ve cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. M.A.O. için evinin önünde helallik alındı ve dua edildi. Gözyaşlarının sel olduğu küçük çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Samsun'un Çarşamba ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.