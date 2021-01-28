12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında şoke eden karar

Hatay İskenderun'da ruhsatsız bir etüt merkezinde özel ders verdiği 12 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen fizik öğretmeni M.D, gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Fizik öğretmenliği yapan ve cinsel saldırı suçundan 2018 yılında Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak beraat eden M.D’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasında 2018 yılındaki beraat kararı gerekçe gösteriliyor.

SAVCININ KARARA İTİRAZI İÇİN KAMUOYU OLUŞTURACAĞIZ

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya'nın habeine göre, M.D.'nin istismar ettiği kız çocuğun avukatı Haydar Gökpınar karara tepki gösterdi ve şöyle konuştu:

“Şüphelinin daha önce de aynı suçtan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış olup beraat etmesini, şüphelinin serbest bırakılmasına gerekçe yapılmıştır. Bu durum adeta, bu suçtan yargılanıp beraat edilmesinin, tekrar eden sonraki eylemlere meşrulaştıran bir savunma olduğunu göstermektedir. Skandal bir karar. Bizim itiraz hakkımız yok, Savcılığın itiraz etmesi lazım. Biz de bunun için sosyal medyada kamuoyu oluşturup, savcılığın itiraz etmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

'İSTİSMAR EDİLEN BAŞKA ÖĞRENCİLER DE VAR' İDDİASI

Avukat Gökpınar, bu istismar davasıyla birlikte, M.D. tarafından istismara uğradığını iddia eden başka öğrencilerin de kendilerine ulaştığını söyledi ve şöyle devam etti: “Telefonlarımız durmuyor. Olay ortaya çıkınca cesaretini toplayıp beyanda bulunan çok fazla kişi var. Ortada istismarın delilleri var. Bu delilleri mahkeme de kabul ediyor. Ama tutuklama için yeterli bulmuyor. 2018’de beraat etmesinin de bu kararda etkisi var. Serbest bırakılmasının arkasında siyaseten güçlü birilerinin olduğu konuşuluyor, düşünülüyor.”

ANNE ÜZERİNİN KAPATILMASINDAN KORKUYOR

M.D.'nin istismar ettiği çocuğun babasının yurtdışında çalıştığını belirten Avukat Haydar Gökpınar, davayla annenin ilgilendiğini ve çocuğun psikolojisinin iyi olmadığını ifade etti. Çocuğu süreçten uzak tutmaya çalıştıklarını kaydeden Gökpınar, “Anne ilgileniyor süreçle ama onda da bir yılgınlık oldu tabii. Kızının yaşadıklarına da M.D’nin serbest bırakılmasına da çok öfkeli. Konunun üzerinin kapatılmasından korkuyor. Birileri tarafından korunduğunu düşünüyor. Ama sonuna kadar gitmekte de çok kararlı. Dediğim gibi bizim itiraz hakkımız yok, savcının itiraz etmesi için kamuoyu oluşturacağız” şeklinde konuştu.

16 YIL CEZA BEKLENİYORDU

Avukat Haydar Gökpınar bugün mahkeme öncesi yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

“Mağdur müvekkilimize birkaç aydır öğretmeni tarafından uygulanan taciz sebebiyle, bunalıma girmiş, bu durumdan rahatsızlığını öğretmenine söylemesine rağmen öğretmeni taciz etmeye devam etmiş. Yaşadığı son olaydan sonra ders sırasında ruhsal bunalıma giren öğrenci durumu önce arkadaşına sonra annesine söylemesi ile bize ulaştılar ve hukuki süreci başlattık. Şahıs şu an gözaltında ve mahkemeye sevk edildi. Son üç aydır aynı öğretmen tarafından tacize maruz kalan mağdur öğrencimiz savcılıkta verdiği ifadede yaşadıklarını ayrıntıları ile adli makamlara aktardı. Son düzenlemeler ile birlikte şahsın 16 yıl ceza alması söz konusu süreci takip ediyoruz.”

Öte yandan İskenderun Kaymakamlığı, istismar olayının ortaya çıkmasının ardından kaçak eğitim veren etüt merkezi adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.