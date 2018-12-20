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  4. 20 Aralık 2018 07:50

12 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç şüphe

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 12 yaşındaki Emirhan B., iple doğalgaz borusuna aslı halde ölü bulundu. Küçük çocuğun ölümünün ''Mavi Balina'' oyunuyla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor.

12 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç şüphe
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Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak’ta evlerinde meydana geldi. Gazi İlk okulu 7'nci sınıf öğrencisi Emirhan B.'den bir süre haber alamayan ailesi çocuklarının odasına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Emirhan B.'yi birbirine bağladığı atletlerini ip haline getirerek doğalgaz borusuna asılı halde bulan aile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontolde Emirhan B.'nın yaşamını yitirdiği belirlenince, aile sinir krizi geçirdi. Çocuğun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emirhan B.'nin uzun süre bilgisayar oyunu oynadığı için ailesiyle sık sık tartışma yaşadığını belirledi. Polis olayın 'Mavi Balina’ oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.

DHA

gemlik , bursa , intihar , mavi balina
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