12 yaşındaki çocuk namaz kılan annesini öldürdü

Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kazara namaz kılan annesini vurdu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Gürpınar köyü Ulucanlar mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, B.C.A. isimli erkek çocuğu yatak odasında bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, namaz kılan annesi G.A.’ya (29) isabet etti. A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. G.A. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan A., sabah saatlerinde hayatını kaybetti. G.A.’nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA