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12 yaşındaki kız çocuğuna taciz ortalığı karıştırdı

12 yaşındaki kız çocuğuna taciz ortalığı karıştırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.D. (20) tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne, dün bir kız çocuğunun cinsel tacize uğradığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli F.D.'yi aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı.

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F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Etiketler 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz 12 yaşındaki kız çocuğu cinsel taciz kız çocuğu
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