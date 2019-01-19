12 yaşındaki kıza üvey ağabey tecaüvüz ! Kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Olay, Tire'nin kırsal Büyükkale Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki çiftlikte çalışan 4 kişilik ailedeki E.Ş., geçen Ekim ayında karın ağrısı şikayetiyle Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde, E.Ş.'nin 5,5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Hastane yetkilileri durumu Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, aile ve E.Ş. ile görüştü. E.Ş.'nin ifadesinin ardından üvey ağabeyi B.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığı belirlendi.

Kaçan B.Ş., birkaç gün sonra Uşak'ın Banaz ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. B.Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

İKİZ BEBEK DOĞURDU

E.Ş., bugün Tire Devlet Hastanesi'nde 33 haftalıkken, erken doğum yaptı. 1,5 kilogramın altında doğan ikiz bebeklerin, gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu takip ettiği belirtildi.

