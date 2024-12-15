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12 yaşındaki kuzenini avda kazara öldürdü

12 yaşındaki kuzenini avda kazara öldürdü
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki M.A., av sırasında elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki kuzenini öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Çubuk ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin yakınlarında avlanmaya giden kuzenlerden M.A.’nın (17) elindeki ruhsatsız av tüfeği kazara ateş aldı. Silahın ateş almasıyla Z.Y.A. (12) başından vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Z.Y.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Etiketler ankara avlanma kazara tüfek
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