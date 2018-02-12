12 yaşındaki öğrencinin yazdığı otobiyografi tacizi ortaya çıkardı

Diyarbakır'da, bir ortaokulda eğitim gören kız çocuğu F.B. (12), rehberlik servisinin isteği üzerine yazdığı otobiyografisinde, 8 yaşından beri mahalledeki mobilyacının cinsel istismara uğradığını anlattı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan mobilyacı N.D. (28), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, indirim uygulanmadan, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayapınar ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören F.B., rehberlik servisinin isteği üzerine öz geçmişini yazdı. 8 yaşından bu yana mahalledeki mobilyacının cinsel istismarına uğradığını yazan F.B.'nin rehberlik öğretmeni, kızın anlattıklarını ailesine bildirdi. Ailesi, şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan N.D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede, F.B.'nin 8 yaşından 12 yaşına kadar, aynı mahallede mobilyacılık yapan N.D. tarafından, 3 kez cinsel istismara uğradığı, arkadaşlarının da olayı doğruladığı belirtildi. Duruşmada sanık N.D., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. F.B. ise yazıdaki her ayrıntının doğru olduğunu söyledi.

YARGILAMA SIRASINDA TUTUKLANDI

Sanık N.D., 25 Mayıs 2017’de görülen duruşmada tutuklandı. Son duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, küçük çocuğun sanığı haksız yere suçlamasını gerektirecek herhangi bir durumun olmadığını belirterek, cinsel istismarın tanık beyanları ile doğrulandığını kaydetti. Sanığın farklı zamanlarda birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, N.D.'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay da sanığın cezalandırılmasını istedi.

İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti, sanık N.D.'yi 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda işlediğini belirten mahkeme heyeti, ceza oranında artırım yaparak N.D.'yi 12.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın pişmanlık duymaması ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alan mahkeme heyeti, ceza oranında indirim yapmadı.

‘ANLATTIKLARI TUTARLI VE İTİBAR EDİLEBİLİR’

Mahkeme gerekçeli kararında, mağdurun kendisinin ve ailesinin namusunu ortaya koyacak şekilde, durup dururken sanıkla ilgili bu şekilde isnatlarda bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti. Mağdurun otobiyografisinde yazdığı olayları soruşturma aşamasında uzman eşliğinde alınan beyanında ve mahkeme huzurundaki beyanlarında tekrarladığını belirten mahkeme heyeti, kararında şunları kaydetti:

"Mağdurenin anlatımları yer, zaman, kişi ve olay örgüsü bakımından tutarlı ve itibar edilebilir bulunmuştur. Canlı teşhis işleminde mağdure, sanığı altı kişi arasından net bir şekilde teşhis etmiştir. Sanığın eylemlerinin ısrarlı bir biçimde belirli zaman aralıkları ile mağdureyi takip ederek ve cinsel arzularını tatmine yönelik olarak süreklilik arz etmesi nedeniyle sarkıntılık düzeyini aştığı, basit cinsel istismar suçunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır."