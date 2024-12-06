  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 yerinden bıçaklamıştı... Mahkemedeki savunması ''pes'' dedirtti

12 yerinden bıçaklamıştı... Mahkemedeki savunması ''pes'' dedirtti

12 yerinden bıçaklamıştı... Mahkemedeki savunması ''pes'' dedirtti
Güncelleme:

Bursa'da ayrıldığı nişanlısını takip edip 12 yerinden bıçaklayan saldırgan 20 yıla kadar hapisle yargılandığı davada "Hakim bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum" dedi.

Bursa’da, ayrıldığı nişanlısı A.K.'yi (22) takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan B.M.'ın (23), ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan B.M., 12 yerinden bıçakladığı eski nişanlısını hala sevdiğini söyleyip, “Hakim bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum” dedi.
06.12.2024 - 11:24 | Son Güncellenme: 06.12.2024 - 11:24| Denizhan TECİK/BURSA, (DHA)-

Olay, geçen yıl aralık ayında meydana geldi. B.M., ayrıldığı nişanlısı A.K.’yi takip etti. Arkadaşlarıyla AVM’de gezerken takip edildiğini fark edip, evine gitmek üzere otoparka inen A.K., peşinden gelen B.M. ile tartışmaya başladı. B.M., cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı. A.K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden B.M. ise tutuklandı.

SAVCI, 20 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

B.M.’ın, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan B.M., eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM’de gördüğünü söyledi. A.K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan B.M., “Onu sadece arkadaşlarıyla değil, erkek kardeşlerimle gezerken dahi görsem kıskanıyordum. Beni aldatacak diye çok korkuyordum. Hakim Bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum. O gün tartıştık. Sinirlenip kendisini bıçakladım. Gözlerime bakıp, ‘Yapma öleceğim’ deyince kendime geldim. Bu sırada, tutmak istediği bıçağı kendisine, ‘Eli kesilmesin’ diye keskin tarafını ben tutup verdim. Olayın ardından polise gidip teslim oldum" dedi.

A.K. ise arkadaşları ile AVM'ye gittiğini söyleyerek, “Takip edildiğimi fark edince babamı aradım, takip edildiğimi söyledim. Otoparka indiğimde bana saldırdı. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, karar vermek için duruşmayı erteledi.

DHA

Etiketler kadına şiddet hala seviyorum 12 yerinden bıçakladı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli şaşırtmaya devam ediyor: Bebek katili teröristbaşı Öcalan için bir çağrı daha Bahçeli şaşırtmaya devam ediyor: Bebek katili teröristbaşı Öcalan için bir çağrı daha Tarihi gün, tarihi an: Gökyüzündeki gururumuz KAAN ''bir milletin hayali''ni ateşlendi Tarihi gün, tarihi an: Gökyüzündeki gururumuz KAAN ''bir milletin hayali''ni ateşlendi 2024 yılında Dolar'a yatırım yapmanın faturası ortaya çıktı 2024 yılında Dolar'a yatırım yapmanın faturası ortaya çıktı Polisin lastiklerine ateş ederek durdurabildiği trafik magandasının savunması ''çüş'' dedirtti Polisin lastiklerine ateş ederek durdurabildiği trafik magandasının savunması ''çüş'' dedirtti İslam Memiş'ten altın fiyatları ve döviz için ezber bozan tahmin İslam Memiş'ten altın fiyatları ve döviz için ezber bozan tahmin Turizm ve otelcilik öğrencisi 3 liseli kıza stajda yaz boyu taciz! Turizm ve otelcilik öğrencisi 3 liseli kıza stajda yaz boyu taciz! Antalya'da tarihi keşif: Bin 659 yıl önce ölen Noel Baba'nın mezarı bulundu Antalya'da tarihi keşif: Bin 659 yıl önce ölen Noel Baba'nın mezarı bulundu Kadınların cezaevinde başörtülerinin kesilmesiyle ilgili 3 memur görevden uzaklaştırıldı Kadınların cezaevinde başörtülerinin kesilmesiyle ilgili 3 memur görevden uzaklaştırıldı Şeyma Subaşı şimdi de dine yöneldi... Ayetli paylaşımları olay oldu Şeyma Subaşı şimdi de dine yöneldi... Ayetli paylaşımları olay oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullardaki kılık kıyafet yönetmeliği değişti Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullardaki kılık kıyafet yönetmeliği değişti
ROK'un Ekrem İmamoğlu'na hakaretlerinin faturası ağır oldu: İşte ödeyeceği tazminat tutarı ROK'un Ekrem İmamoğlu'na hakaretlerinin faturası ağır oldu: İşte ödeyeceği tazminat tutarı Öğrencilerin peşine takılıp geldiği okulun ''yıldızı'' oldu Öğrencilerin peşine takılıp geldiği okulun ''yıldızı'' oldu Canlı yayında ''terör örgütü'' kavgası: Ünlü anketçi yayını terk etti! Canlı yayında ''terör örgütü'' kavgası: Ünlü anketçi yayını terk etti! MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası Sürpriz iddia: Devlet memurlarına ''mesai dışı'' düzenlemesi geliyor Sürpriz iddia: Devlet memurlarına ''mesai dışı'' düzenlemesi geliyor Türkiye'deki restoran sektöründe 2025'in Michelin yıldızları dağıtıldı Türkiye'deki restoran sektöründe 2025'in Michelin yıldızları dağıtıldı Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi Ünlü YouTuber'ı öldürüp denize atmışlar Ünlü YouTuber'ı öldürüp denize atmışlar Simpsonslar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonslar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Narin cinayetinde 4 şüpheli için istenen cezalar belli oldu Narin cinayetinde 4 şüpheli için istenen cezalar belli oldu