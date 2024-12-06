12 yerinden bıçaklamıştı... Mahkemedeki savunması ''pes'' dedirtti

Bursa'da ayrıldığı nişanlısını takip edip 12 yerinden bıçaklayan saldırgan 20 yıla kadar hapisle yargılandığı davada "Hakim bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum" dedi.

Bursa’da, ayrıldığı nişanlısı A.K.'yi (22) takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan B.M.'ın (23), ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan B.M., 12 yerinden bıçakladığı eski nişanlısını hala sevdiğini söyleyip, “Hakim bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum” dedi.

06.12.2024 - 11:24 | Son Güncellenme: 06.12.2024 - 11:24| Denizhan TECİK/BURSA, (DHA)-

Olay, geçen yıl aralık ayında meydana geldi. B.M., ayrıldığı nişanlısı A.K.’yi takip etti. Arkadaşlarıyla AVM’de gezerken takip edildiğini fark edip, evine gitmek üzere otoparka inen A.K., peşinden gelen B.M. ile tartışmaya başladı. B.M., cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı. A.K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden B.M. ise tutuklandı.

SAVCI, 20 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

B.M.’ın, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan B.M., eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM’de gördüğünü söyledi. A.K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan B.M., “Onu sadece arkadaşlarıyla değil, erkek kardeşlerimle gezerken dahi görsem kıskanıyordum. Beni aldatacak diye çok korkuyordum. Hakim Bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala seviyorum. O gün tartıştık. Sinirlenip kendisini bıçakladım. Gözlerime bakıp, ‘Yapma öleceğim’ deyince kendime geldim. Bu sırada, tutmak istediği bıçağı kendisine, ‘Eli kesilmesin’ diye keskin tarafını ben tutup verdim. Olayın ardından polise gidip teslim oldum" dedi.

A.K. ise arkadaşları ile AVM'ye gittiğini söyleyerek, “Takip edildiğimi fark edince babamı aradım, takip edildiğimi söyledim. Otoparka indiğimde bana saldırdı. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, karar vermek için duruşmayı erteledi.

DHA