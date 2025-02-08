13 PKK'lı hain daha imha edildi
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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'nde tespit edilen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu 13 terörist daha imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'nde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçit vermedik, vermeyeceğiz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz."
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