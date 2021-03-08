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13 yaşında evlendirilen kadın: Çocukları evlendirmeyin, okutun

13 yaşında evlendirilen 6 çocuk annesi Sevgi A. ''Anne babalara tavsiyem, çocuklarınızı çocuk yaşta evlendirmeyin, okutun'' dedi.

Tarım işçisi Sevgi A. 6 çocuk annesi... Çocuk yaşta evlendirildi, çocuk yaşta anne oldu. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen umudunu kaybetmediğini anlatan Sevgi A. ''Anne babalara tavsiyem, çocuklarınızı çocuk yaşta evlendirmeyin, okutun'' diyor.

Etiketler 13 yaş evlilik anne
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