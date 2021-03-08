13 yaşında evlendirilen kadın: Çocukları evlendirmeyin, okutun

13 yaşında evlendirilen 6 çocuk annesi Sevgi A. ''Anne babalara tavsiyem, çocuklarınızı çocuk yaşta evlendirmeyin, okutun'' dedi.

Tarım işçisi Sevgi A. 6 çocuk annesi... Çocuk yaşta evlendirildi, çocuk yaşta anne oldu. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen umudunu kaybetmediğini anlatan Sevgi A. ''Anne babalara tavsiyem, çocuklarınızı çocuk yaşta evlendirmeyin, okutun'' diyor.