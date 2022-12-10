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13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, annesini rahatsız ettiği iddia edilen adamı boğazından bıçakladı.

Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği iddia edilen bir adamla karşılaştı. Bunun üzerine çocuk, adamı boğazından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 13 yaşındaki O.Ş. ve annesi R.Ş. (38) olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay sonrası yaralı adama müdahale edilmesi ise bölgede cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

Etiketler sakarya adapazarı bıçaklama
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