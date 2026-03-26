13 yaşındaki kız çocuğu evden kaçtı; sebebi şaşkına çevirdi

Adana'da cep telefonu elinden alındığı için evden kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu, saklandığı metruk evde bulundu.

Adana'ın Saimbeyli ilçesi Himmetli Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız çocuğu, annesi N.İ.’nin cep telefonunu elinden almasına tepki gösterdi. Anne-kız arasında büyüyen tartışma, aile büyüklerinin araya girmesiyle devam ederken kız çocuğu, bir anlık dalgınlıktan faydalanıp evden kaçarak izini kaybettirdi.

Kızlarının eve dönmemesi üzerine büyük panik yaşayan ailesi, durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri ve jandarma timleri, gece karanlığında geniş çaplı bir tarama başlattı. Arama çalışmalarına jandarma bünyesindeki eğitimli iz takip köpekleri de dahil edildi.

Metruk binada bulundu

Evin çevresindeki arazide yoğunlaşan aramalarda, iz takip köpeği yakındaki metruk bir binaya tepki verdi. Binada inceleme yapan jandarma ekipleri, çocuğu saklanırken buldu. Korktuğu gözlenen küçük çocuk, jandarma personeli tarafından sakinleştirilerek muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Aile kızlarının bulunmasında emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

İHA